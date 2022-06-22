Fiyat etiketi denetiminde 165 işletmeye para cezası

Atakum sahil şeridi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren büfe ve işletmeler, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü; ilimiz genelinde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; haksız fiyat artışları ve stokçuluk, KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, fiyat etiketi ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı, toptancı hallerinin denetimi ile Hal Kayıt Sistemi (HKS) ve ürün künye bilgileri üzerinden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik denetimlerini gerek resen gerekse vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler üzerine sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Denetimler kapsamda, Atakum sahil şeridi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan büfe ve işletmeler haksız fiyat artışları, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uygun fiyat etiketi bulundurup bulundurmadıkları, fiyat tarifeleri ile menü ve içeriklerinin mevzuata uygun olup olmadıkları yönlerinden denetlendi ve mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında 2022 yılında 800 işletmede 9 bin 323 ürünle ilgili olarak denetim gerçekleştirildiği ve Samsun genelinde Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimleri sonucunda 165 işletmeye 304 ürünle ilgili idari para cezası uygulandığını ifade eden Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu konulardaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, işletmeleri daha ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları konusunda uyardı.