İbrahim Coşar'ın beşinci şiir kitabı okurlarla buluştu

Şair İbrahim Coşar'ın beşinci şiir kitabı "Bulutlarda Yakalandım Yağmura"nın tanıtımı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Amaçlı Salon'da yapılan tanıtıma çok sayıda şair ve yazar katıldı. Programda şiirleri okunan Coşar, katılımcılar için kitap imzaladı. Programda bir konuşma yapan şair İbrahim Coşar, "Bu gün beşinci şiir kitabımın tanıtımı için burada toplandık. 2011 yılında yayınlanan Duygu Damlaları kitabımdan sonra sırayla; Kızıl Bir Döngü Sevda, Çizginin Öteki Yüzü, Uçurtmam Uçağa Takıldı isimli dört şiir kitabımın ardından Bulutlarda Yakalandım Yağmura isimli beşinci şiir kitabımı okuyucusuna sunmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Şiir, benim için bir yaşam, yaşamak için bir nefes, duygularımın huzura ermesi demektir. Şair en kalabalık ortamlarda bile düştüğü yalnızlıklardan şiire tutunarak çıkar. O nedenledir ki şiirler yazana olduğu kadar okuyan için de içindeki isyana bir haykırış aracıdır, bir duygu patlamasıdır. O nedenle şiir hayatın her yerinde ve her zamanında vardır. Bu gün beni yalnız bırakmayan değerli hocalarıma, yazar ve Şair dostlarıma, okurlarıma ve arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim" dedi.