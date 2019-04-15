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İçtiği ilaçtan sonra rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da şeker hastalığından dolayı içtiği ilacın ardından rahatsızlandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da şeker hastalığından dolayı içtiği ilacın ardından rahatsızlandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, şeker hastası olduğu öğrenilen Besra K. (47), içtiği ilacın ardından rahatsızlandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Besra K., yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilen Besra K.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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