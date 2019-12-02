İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaat demiri hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da inşaat iskele demiri çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da inşaat iskele demiri çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.'ye ait boş arazide etrafı tendeyle çevrili alanda bulunan inşaat iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri 19 adet iskele demirinin kamyonete yüklendiğini görünce olaya müdahale etti. Olayla ilgili kamyonette oturan ve demirleri yükleyen 2 şahıs, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.U. (56) ve S.U. (21), Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.