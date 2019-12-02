İnşaat demiri hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da inşaat iskele demiri çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.'ye ait boş arazide etrafı tendeyle çevrili alanda bulunan inşaat iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri 19 adet iskele demirinin kamyonete yüklendiğini görünce olaya müdahale etti. Olayla ilgili kamyonette oturan ve demirleri yükleyen 2 şahıs, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.U. (56) ve S.U. (21), Samsun Adliyesine sevk edildi.