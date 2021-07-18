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Kamyonun üzerinden düşen şoför hayatını kaybetti

Samsun’da kamyonun üzerinden düşen şoför tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da kamyonun üzerinden düşen şoför tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde 20 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın üzerinden düşen kamyon şoförü Kadir D. (64) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen Kadir D. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kadir D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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