Karadeniz'in 18 ilinin 15'inde vaka sayıları düştü

Son açıklanan illere göre haftalık vaka (100 binde) tablosuna göre Karadeniz'de bulunan 18 il içerisinde Rize, Kastamonu ve Bartın dışındaki tüm illerde vaka sayıları düştü.

İllere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) açıklandığı ilk haftalarda Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip il olarak dikkat çeken Samsun, son haftalardaki vaka azalışı ile bu sıralamada sonlara doğru gerilemeye başladı. 22-28 Mayıs tarihleri arasındaki nüfusa oranla vaka sayısında 55,60 olan Samsun'daki vaka sayısı 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında ise 49,40'a düştü.

Karadeniz Bölgesi'ndeki iller içerisinde geçen haftaya göre vaka sayısı artan iller Rize, Kastamonu ve Bartın oldu. Rize'deki haftalık vaka sayısı geçen haftaya göre 83,63'ten 85,18'e, Kastamonu'daki vaka sayısı 57,12'den 91,15'e ve Bartın'daki vaka sayısı da 64,83'ten 81,11'e yükseldi.

Karadeniz'deki 15 ilde vaka sayıları düştü 3 ilde arttı

Nüfusa oranla vaka sayısında Karadeniz Bölgesi'ndeki illere bakıldığında 100 bin nüfusa oranla Artvin'deki vaka sayısı geçen haftaya göre 45,43'ten 35,93'e düştü. Rize'de 83,63 olan vaka sayısı 85,18'e yükseldi. Bayburt'ta 78,13 olan vaka sayısı 40,89'a düştü. Gümüşhane'de 162,33 olan vaka sayısı 103,86'ya düştü. Trabzon'da 72,92 olan vaka sayısı 51,38'e düştü. Giresun'da 64,41 olan vaka sayısı 54,74'e düştü. Ordu'da 88,78 olan vaka sayısı 68,38'e düştü. Tokat'ta 101,19 olan vaka sayısı 91,34' düştü. Amasya'da 59,02 olan vaka sayısı 41,45'e düştü. Çorum'da 73,38 olan vaka sayısı 69,88'e düştü. Samsun'da 55,60 olan vaka sayısı 49,40'a düştü. Sinop'ta 39,27 olan vaka sayısı 38,34'e düştü. Kastamonu'da 57,12 olan vaka sayısı 91,15'e çıktı. Karabük'te 59,11 olan vaka sayısı 50.00'a düştü. Bartın'da 64,83 olan vaka sayısı 81,11'e yükseldi. Zonguldak'ta 96,92 olan vaka sayısı 83,61'e düştü. Düzce'de 90,48 olan vaka sayısı 63,36'ya düştü. Bolu'da 112,13 olan vaka sayısı ise 110,55'e düştü.