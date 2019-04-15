Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün kalitesi tescillendi

Bölge Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE), TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı kapsamında, kalite yönetim sistem belgesi almaya hak kazandı.

Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Bayrağı, TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı ve TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Adnan Bahadır tarafından, Bölge Müdürü Murat Gönenli'ye, Bölge Müdür Yardımcıları ve KYS personellerinin katılımları ile makamında takdim edildi.

“ Bölge Müdürlüğü'nün bu standardın gerekliliklerini karşılamış olması büyük bir başarı”

Kaygı, burada yaptığı açıklamada, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı'nın bir dünya standardı olduğunu söyledi. Kalite yönetim sisteminin, tasarım aşamasından itibaren üretim ve hizmet sunumlarının tüm aşamalarını kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir standart olması yönü ile diğer standartlardan farklılıkları olduğunu kaydeden Kaygı, “Bölge Müdürlüğü'nün bu standardın gerekliliklerini karşılamış olması büyük bir başarı. Bu başarının arkasında vizyoner bir üst yönetim desteği, 10 günlük bir eğitim süreci ve tüm çalışanların katılımı ile yaklaşık 1 yıl süren hummalı bir çalışma var. Bu çalışmanın sonunda ortaya alanında örnek olabilecek bir kalite yönetim sistemi kuruldu. Bu önemli bir başarı. Bölge Müdürlüğü'nün çıkmış olduğu bu kalite yolculuğunun, her yıl daha da iyileşerek devam edeceğine olan inancım tam” dedi.

TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Adnan Bahadır ise standardın 2015 versiyonunda alanında ilk belgeyi Bölge Müdürlüğü'nün aldığını ve başarılarından dolayı Bölge Müdürlüğü'nün üst yönetim ve tüm çalışanlarını tebrik etti.

“Kaliteye ve sürekli iyileşmeye önem veriyoruz”

Bölge Müdürü Murat Gönenli de kurum ve kuruluşların, yapmış olduğu hizmetlerle kaliteye ve sürekli iyileşmeye önem vermelerinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Uluslararası bir standart olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standartları'nın bu anlam da temel referans ve rehber olduğunun farkındayız. Bu düşünce ile yaklaşık bir yıldır kalite yönetim sistemi kuruluş çalışmalarını tüm personelimizin katılımı ile yürütüyoruz. TSE uzmanlarınca gerçekleştirilen tetkik ve denetimler sonucu, kalite yönetim sistem belgesini almaya hak kazandık. Bundan sonraki süreçte kalite yönetim sistemini sürekli yaşayan bir sistem haline getirmek en temel hedeflerimizden bir tanesi” diye konuştu.