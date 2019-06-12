Kaymakam Yıldırım'dan kazada yaralanan minik Zeynep'e moral

Dr. Şükrü Yıldırım, Kastamonu'nun Araç ilçesindeki trafik kazasında yaralanan Zeynep Zeren Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek moral verdi.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşanan trafik kazasında Çarşamba Çınarlık Ortaokulu Müdürü Hakan Yılmaz'ın çocukları 16 yaşındaki İrem Nur Yılmaz ve 13 yaşındaki Kerem Sait Yılmaz hayatlarını kaybetmişti.

Kazada yaralanan Zeynep Zeren Yılmaz'ı tedavi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesinde ziyaret eden Dr. Şükrü Yıldırım, trafik kazasında iki evladını kaybeden acılı aileye taziye ve 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Kaymakam Yıldırım acılı aileye, “Minik yavrumuzun sağlığının iyi olduğunu görmekten dolayı çok memnunum. Allah sizlere sabır versin. Vefat eden evlatlarınızın mekanı cennet olsun" dedi.