Kılıç: "İş birliği yapmazsak, ülke olarak sayısal dönüşümün potansiyelinden yararlanmamız mümkün olmayacak"

Dr. Erdal Kılıç, sayısal dönüşümün ekonomik açıdan oluşturacağı katma değerin 2016 ile 2026 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde 100 trilyon doları aşmasının ön görüldüğünü belirterek, “Eğer sanayiciler, politikacılar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler iş birliği yapmazsa, ülke olarak sayısal dönüşümün potansiyelinden yararlanmamız mümkün olmayacak” dedi.

Türkiye ve farklı ülke üniversitelerinden gelen akademisyenlerin katılımıyla Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisleri Konferansı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Uzaktan Eğitim Merkezinde(UZEM) başladı. 15 Eylül'e kadar devam edecek konferansın ilk oturumu, Tataristan Bilimler Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Dzhavdet Suleymanov'un sunumuyla başladı. Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansın açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç, Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç, 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisleri Konferansı'nın bu yılki temasını “sayısal dönüşüm” olarak belirlediklerini ifade etti.

“Sayısal dönüşümün ekonomik getirisi 100 trilyon dolar”

Ekonomiden eğitime kadar pek çok alanda kullanılan sayısallaşmanın büyük bir hızla hayatı etkilediğine dikkat çeken Erdal Kılıç, “Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde teknoloji, inovasyon ve sayısallaşma konuları özel bir önemle ele alınıyor. Sayısal dönüşümün ekonomik açıdan oluşturacağı katma değerin 2016 ile 2026 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde 100 trilyon doları aşması ön görülüyor. Eğer sanayiciler, politikacılar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler iş birliği yapmazsa, ülke olarak sayısal dönüşümün potansiyelinden yararlanmamız mümkün olmayacak. Ayrıca sayısal dönüşümün getireceği zenginlikten faydalanmak için genç nesillerin eğitimi önem taşıyor. Onlara analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, girişimcilik ruhu kazandırmak biz bilim insanlarının temel sorumluluğu olup ülkemizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir” diye konuştu.

Endüstri 4.0'ı yakalamak için çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Kılıç, konferansın Türkiye'nin sayısal dönüşümü süreci için ufuk açıcı olmasını dileyerek düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

En iyi bildiri ilk kez ödüllendirilecek

Ayını zamanda “33. Bilgisayar Mühendisleri Bölüm Başkanları Toplantısı”nın da gerçekleştiği konferansta Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı, bilgisayar mühendisleri bölüm başkanlarının toplantıları sonucunda ortaya çıkardıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün müfredatının oluşturulması, Bilgisayar Mühendisliği Odasının kurulması, bilişim alanında terimlerin Türkçeye kazandırılması gibi birçok işe imza attıklarını kaydeden Prof. Dr. Eşref Adalı, konferansın organizasyon süreci hakkında da bilgi verdi. Konferansta yayınlanacak bildirileri büyük bir ciddiyetle ve titizlikle seçtiklerini kaydeden Eşref Adalı, “Bildiriler farklı üniversitelerden, konusunda ve tarafsız uzman akademisyenlerden oluşan hakemler tarafından belirlediğimiz kriterlere göre seçiliyor. Bu yıl bu konferans için 153 bildiri seçildi ve ilk defa en iyi bildiriye ödül verilecek. Amacımız iyi, kalitesi yüksek konferanslar düzenlemek” şeklinde konuştu. 100. yılın anısına özellikle Samsun'u tercih ettiklerini dile getiren Adalı, konferansa emeği geçenlere ve ev sahipliği yapan OMÜ'ye teşekkür etti.

100. yıl sebebiyle 2019 yılının OMÜ, Samsun ve Türkiye için anlamlı bir yıl olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de, “Üniversitemiz bilginin ve Türkiye'nin büyük ve iddialı bir üniversitesi. Özellikle son 3 yılda büyük gelişmeler gösterdik. Dünya sıralamasındaki yeri, kalite süreci, öğrencilerin eğitim ve öğretimdeki başarılarıyla ivme kazandık. Bu konferans da üniversitemizin çabalarına anlam katıyor. Bu bakımdan bu tür konferansları çok önemsiyoruz. Misafirlerimize katılımları için çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde ve üniversitemizde güzel zamanlar geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz'e plaket takdim ederken, Mehmet Ali Cengiz de Türkiye'nin farklı üniversitelerinden konferansa katılan bilgisayar mühendisleri bölüm başkanlarına fidan sertifikası verdi.