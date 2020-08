Kurban Bayramı'nda beslenme tüyoları

Diyetisyen Hilal Yazıcı, Kurban Bayramı'nda nasıl beslenilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Kurban bayramlarının vazgeçilmezi olan kavurma, şeker, tatlı, çikolata gibi besinler beslenme düzenini olumsuz etkiliyor. Kalp sağlığını korumak için beslenme önerilerinde bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Dyt. Hilal Yazıcı, "Hayvansal protein kaynağı olan kırmızı et, yüksek yağ ve kolesterol içerir. Fazla miktarda tüketilen kırmızı et, kalp ve damar sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları olan ya da mide rahatsızlıkları olan bireyler bu dönemde de diyetlerine dikkat etmeliler. Sağlık problemi olmayan bireyler ise ölçülü olmak koşuluyla küçük tadımlar yapabilirler" dedi.

Kalbi koruyan tüyolar

Bayram günlerinde fazla çay, kahve tüketiminin tansiyon rahatsızlıkları ve ritim bozuklukları için risk faktörü olduğunu vurgulayan Diyetisyen Hilal Yazıcı, dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Günlük 4-5 bardak çay ve 1-2 fincan kahveden fazlası tüketilmemelidir. Öyle ki, çay - kahve tüketiminin artması ile su tüketimi de ihmal edilmektedir. Bu sebeple günde 2-2,5 lt su tüketimine mutlaka özen gösterilmelidir. Sağlıklı beslenmenin önemli koşulu olan fiziksel aktivite, bayramda aşırı tüketimi dengeleyebilmek için çok önemlidir. Bayram günlerinin akşamları hafif tempolu yürüyüşler ile desteklenebilir."

“Kurbanınız kesildikten sonra hemen tüketmeyin”

Etin kurban kesiminin hemen ardından tüketilmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Diyetisyen Hilal Yazıcı, "Kurban eti, ölüm katılığının geçmesi için buzdolabında 24 saat dinlendirilmelidir. Dinlenmemiş et, mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca et; ızgara, haşlama, fırın gibi yöntemlerle kendi yağıyla pişirilmelidir. Yağ ilavesi yapılmamalıdır. Kırmızı et tüketimi, günlük 90-150 gram ile sınırlandırılmalıdır. Öte yandan bayramda artan et tüketimi ile birlikte sebze tüketimi de ihmal edilmektedir. Bu ihmali önlemek için her öğünde bir kase salata ve 3-4 kaşık zeytinyağlı sebze yemeğinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Sebze ve salata tüketimi olduğunda fazla et tüketmeden doygunluk sağlanabilecektir. Öğünle birlikte tatlı tüketilmemeli, öğün arasında küçük bir porsiyon sütlü tatlı tercih edilebilir“ şeklinde konuştu.