İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maket uçak yapmayı öğrendiler

Samsun’un Havza ilçesi Bekdiğin Ortaokulunda öğrenciler maket uçak yapmayı öğrendi.

Samsun'un Havza ilçesi Bekdiğin Ortaokulunda öğrenciler maket uçak yapmayı öğrendi.


Bekdiğin Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla Ata Model Uçak Kursu düzenlendi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaya konulan Maarif Hareketi etkinlikleri kapsamında Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Bekdiğin Ortaokulunda Ata Model Uçak Kursu açıldı. Uçak malzemelerinin Türk Hava Kurumu Havza Şubesi tarafından temin edildiği kursta öğrenciler uçaklarını yaparken hem eğlendiler hem de havacılığa olan ilgileri arttı. Kurs bitiminde kendi yaptıkları uçaklarıyla evlerine giden öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.