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Metruk binada yangın

Samsun’un Bafra ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu.

Samsun'un Bafra ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu.



Yangın, ilçenin Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Geçidi'nde bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk belirlemelere göre birinci katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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