Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerden anlamlı şarkı

Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından bestelenen "Ben Bir Öğretmenim" adlı şarkıyı yine öğretmenler seslendirirken şarkı için kendileri tarafından çekilen görüntülerden oluşan bir de klip hazırlandı. Şarkının tamamen özgün bir çalışma özelliği taşıdığını söyleyen ve katkı sağlayan öğretmenler, şarkının Öğretmenler Günü'nde ilgi görmesini beklediklerini ifade ettiler.