Okula kurulan kümesle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

Samsun'da bir okulun bahçesinde kurulan kümes ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor.

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Yavuz Selim İlkokulunun bahçesine, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla kümes kuruldu. Öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırmak amacıyla başlatılan projede öğrenciler okul bahçesinde kümes hayvanlarını görerek ve gözlemleyerek hayvan sevgisi kazanıyor.

Teneffüslerde kümese koşan öğrenciler içerisinde yer alan tavuk, horoz ve kazları görmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Kümes hayvanlarını kendileri besliyorlar. Tavuklarla koşturup kazların kovalaması ile kaçıyorlar.

Tavuklar bazen okul bahçesinde öğrencilerin arasında dolaşıyor bazen ise öğrenciler kümese girerek tavukları sevmek için peşinden koşturuyor. Bazı öğrencilerse sadece dışarıdan izleyip yem vermekle yetiniyor. Öğretmenler de hayvan sevgisini ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrencilere burada anlatıyor. Hayvanlarla ilgili korkularını yenerken hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Zehra Gül Köycü, “Okulumuzun bahçesinde hayvan barınağımız var. Bu hayvan barınağında hindi, kaz, ördek ve tavuklarımız var. Bu proje ile öğrencilerimize sorumluluk duygusunu öğretmeyi amaçladık. Bunun yanında, hayvan sevgisini, dostluğu ve gördükleri sevgiyi hayatın her aşamasında kullanabilmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz. Teneffüslerde öğrencilerimiz bu hayvanları kendileri besliyorlar. Hayvanları seviyorlar ve iyi davranıyorlar. Çok olumlu sonuçlar alıyoruz” dedi.