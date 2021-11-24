OMÜ İletişim Fakültesi'nde vize öncesi hamsi şenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde Çarşamba Belediyesi'nin katkılarıyla hamsi şenliği düzenlendi. Vize sınavları öncesi öğrencilere motivasyon olması amacıyla düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, dekan yardımcıları, protokol heyeti ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

“Şenlik sınav öncesi motivasyon sağladı”

Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Sıla Atay, “Vize dönemine bir hafta kaldı. Pandemi sonrası kampüs hayatına adaptasyon sağlamamız zor olduğu için stres yaşıyorduk. Sınav öncesi böyle bir şenlik olması bana ve arkadaşlarıma iyi geldi” dedi.

Gazetecilik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Yunus Soğukpınar ise etkinliği düzenleyen Çarşamba Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Pandemi nedeniyle okula yeni gelen hiç kimseyi tanımıyorduk. Bu tarz etkinlikler öğrencilerin iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. İlerleyen zamanlarda böyle etkinliklerin daha sık tekrarlanmasını umuyoruz” diye konuştu.

Şenliğin hemen ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, öğrencilerin ilçe ve kampüsle ilgili yaşadığı sorunları dinledi.