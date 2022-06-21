OMÜ-YÖS 33 ülkede başarıyla uygulandı

Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca olmak üzere 5 farklı dilde sınava giren adaylar için bu yıl bazı yeniliklere gidildi. Bu yeniliklerden ilki, öğrencilerin tercih ve üniversiteye yerleşme süreçleri kapsamında hayata geçirildi. Buna göre adaylar, 2022 yılı OMÜ-YÖS sonuçları ile Türkiye'de OMÜ'nün de dâhil olduğu 9 üniversite için ortak tercih ve yerleştirme işlemlerini tek bir platform üzerinden yürütebilecek.

Sınav giriş belgelerinin kontrolünde biyometrik veriler kullanıldı

Diğer bir yenilik ise sınavla ilgili güvenlik süreçlerini kapsıyor. Bu doğrultuda sınava giren adayların sınav giriş belgelerindeki bilgiler, otomatik olarak dijital yazılımlar sayesinde kontrol edilirken biyometrik verilerle bu bilgiler doğrulandı. Ülkemizde ilk kez kullanılan dijital kimlik tanıma güvenlik sistemi başarıyla uygulanırken, bu durum sınava giren öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeni sınav merkezleri

Öte yandan önceki yıllarda hem pandemi nedeniyle hem de farklı gerekçelerle gidilemeyen sınav merkezleri, 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da sınava dâhil edildi. Ayrıca 2022 yılında daha önce sınav yapılmamış merkezlere de ulaşılarak öğrencilerin OMÜ-YÖS'e katılmaları sağlandı. Bu merkezler arasında; Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Mısır, Tayland, Mozambik, Uganda ve Özbekistan gibi ülkeler bulunuyor.

OMÜ-YÖS'ü Türkiye'de birçok üniversite tanıyor

9 üniversitenin ortak bir yerleştirme sürecini takip edecek olmasının yanı sıra, OMÜ-YÖS'ü Türkiye'de bulunan birçok üniversite, uluslararası öğrenci kabulünde tanıyor.

Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarını kapsayan OMÜ-YÖS, 33 ülke ve 51 merkezde başarıyla uygulandı.