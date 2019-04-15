OMÜ'de sıfır atık liderleri yetişiyor

Samsun Teknopark'ın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (ÜMÜ) iş birliğiyle yürüttüğü “Sıfır Atık Liderleri Yetişiyor” projesinin eğitim programı Samsun Teknopark Konferans Salonu'nda başladı.

Sıfır atık konusunda toplumsal değişime önderlik edecek liderlerin yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programında, Samsun Teknopark çalışanlarından ve OMÜ'nün farklı fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan toplam 100 kişiye atık yönetimi konusunda eğitim verilecek.

4 gün sürecek eğitim programının açılış törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, akademisyenler, kamu kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

“Atık yönetimi çalışmalarımızı tamamladık, gençlerle paylaşıyoruz”

Etkinliğin açılışında söz alan “Sıfır Atık Projesi” yürütücüsü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, atık yönetimi ile ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “Şimdi de bu konuda yaptığımız çalışmaları gençlerle paylaşarak onlara 4 gün boyunca sıfır atık liderliği eğitimi vereceğiz. Rektörümüz başta olmak üzere sıfır atık çalışmalarımızda, akademisyeninden idari personeline kadar Üniversitenin tüm birimleri bize destek oldular ve yolumuzu açtılar” dedi.

“Atık yönetimi davranış şekline dönüşmeli”

Atık yönetiminin, davranış şekline dönüşmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Sıfır atığın ayırma kaplarıyla, plastik ve kâğıtların toplanmasıyla sınırlı olduğunu düşünmek hata olur. Bu atık yönetimi açısından sınırlı bir algılama. Ama biz çocuklarımıza ve gençlerimizde çok güveniyoruz. Üniversitenin de bu konuda lider olmasını ve sürücü kuvvet olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Sağlık Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile atık yönetiminin davranışa dönüşmesi amacıyla bir proje hazırlayarak OKA'ya başvurduk. OKA'ya destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sıfır atık liderleri eğitimini, 19 Mayıs 1919'un 100. yılına vurgu yapmak amacıyla 100 kişiye vereceklerini açıklayan Yüksek Ardalı, “Kendi atığımızı yönetmeyi başarabildiğimiz zaman bu konuda pek çok problemi çözeceğimize, davranış şeklimizi düzelterek geliştirebileceğimize inanıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“OKA sıfır atık gibi insana dokunan projeleri daha çok önemsiyor”

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise Türk halkının “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen bir kültürün mensubu olduğunu vurgulayarak üniversitelerin, OKA'nın çalışmalarındaki bir numaralı paydaşı ve birlikte çalıştıkları en önemli kurum olduğunu belirtti.

OKA'nın çalışmaları ve yatırımları hakkında da bilgi veren Mevlüt Özen, sıfır atık gibi insana dokunan projeleri daha çok önemsediklerini ifade ederek şöyle devam etti: “Çünkü Türkiye'nin kalkınmasının ve gelişmesinin insanla başlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu proje sayesinde atıkla çöp arasındaki farkı da öğrenme fırsatı yakaladım. Bilginin davranışa dönüşmesi açısında bu etkinlikleri oldukça önemsiyorum.”

“Eşsiz güzellikte kampüsümüzün kıymetini bilmiyoruz”

OMÜ Vakfı Anaokulu öğrencilerinin çevreci mesajlar veren şarkılı gösterisinin ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da yoğun programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in selamını ileterek şunları söyledi: “Üzerinde yaşadığımız dünyanın, çevrenin hatta Üniversitemizin eşsiz güzellikteki kampüsün kıymetini bilmiyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimizin hayran kaldığı kampüs, ne yazık ki atıklarla çöplerle kirletiliyor, ziyan ediliyor. Biz bu konuda daha önce de ‘yeşil kampüs' adı altında çalışmalar yaptık. Doğaya zarar vermeyen, atıklarını geri dönüştürebilen, kendi enerjisini üreten bir üniversite olma hedefindeyiz ve bunun için kampüsümüz müsait.”

“Sıfır atığın en önemli ayağı insana aktarmak, gençlerin öncü olmasını sağlamaktır”

Sıfır atık çalışmalarının en önemli ayağının insana aktarmak ve gençlerin bu konuda öncü rol oynamasını sağlamak olduğunun altını çizen Rektör Yardımcısı Mehmet Kuran, “Bu nedenle bu etkinlikleri önemsiyoruz. Sıfır atık son dönemde oldukça gündemde olsa da yol alabilmek açısından üniversitelerin bu konuda öncü olması çok önemli. Çevreye verdiğimiz zararın atık yönetimiyle minimize edilmesi son derece gerekli. Bu konuda gösterdiğimiz gelişmelerden memnuniyet duyduğumu da ayrıca belirtmek istiyorum. Yine de daha kat etmemiz gereken mesafe var” ifadelerini kullandı.

Enerji ihtiyacını enerji panelleriyle sağlayan Samsun Teknopark hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mehmet Kuran, yüzde 100 doluluk kapasitesine ulaşan Samsun Teknopark'ın kuluçka ve ön kuluçka merkezlerinin de geliştirildiğini aktardı.

“Atık yönetimine teknolojik yaklaşım” konulu sunumla devam eden eğitim programı 4 gün sürecek.