OMÜ'ye Engelsiz Üniversite Ödülü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni”nde OMÜ, 7 biriminin “mekanda erişebilirlik” kategorisini temsil eden turuncu bayrağı almaya hak kazanmasıyla en çok bayrak alan üniversiteler sıralamasında 6. oldu. Ayrıca OMÜ'nün 3 birimi de “mekânda erişilebilirlik bayrağı almaya aday” ödülünün de sahibi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK üyelerinin katıldığı ödül töreninde OMÜ'ye verilen ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran aldı.

“Mekanda erişebilirlik” kategorisinde turuncu bayrak alan birimler; Diş Hekimliği Fakültesi, Onkoloji Hastanesi, Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Merkez Kütüphane, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) oldu. “Mekânda erişilebilirlik bayrağı almaya aday” ödülü alan birimlerse Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Bafra İşletme Fakültesi olarak belirlendi.

YÖK'ün, engelli öğrencilerin eğitim- öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilmesi için gerekli uygulamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere verdiği “Engelsiz Üniversite Ödülleri” için 81 yükseköğretim kurumundan 653 başvuru yapıldı. Törende 28 farklı üniversiteye toplamda 126 bayrak ödülü verildi.