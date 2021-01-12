Online canlı ders büyük ilgi gördü

Türkiye'de ilk kez özel okullar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için SBB TV YouTube kanalında başlattığı online canlı ders desteği büyük ilgi gördü. İlk derse ortalama 280 öğrenci katıldı. Videonun görüntülenmesi ise 3 bini geçti.

Pandemi döneminde yüz yüze eğitimin yapılamaması nedeniyle sınava uzaktan eğitim sistemi EBA üzerinden hazırlanan öğrenciler, takviye derslere büyük ihtiyaç duyuyor. Öğrencilerin konu tekrarı ve soru çözmedeki eksikliklerini gidermelerine yardımcı olup LGS' ye daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi'ni hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, SBB TV YouTube kanalından online canlı derslere başladı.

16 hafta boyunca LGS adaylarını Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde 13 özel eğitim kurumundan gönüllü 26 uzman öğretmenle buluşturacak Büyükşehir Belediyesi, ilk online canlı dersi başarıyla gerçekleştirdi. SBB TV'nin YouTube kanalında 18.30'da matematik ile başlayan ücretsiz canlı yayın dersine ortalama 280 öğrenci katıldı. Konu anlatımının yanı sıra soru çözüm taktiklerinin verilerek öğrencilerin bilgilerinin pekiştirildiği online dersleri daha sonra YouTube kanalında izleyenlerin sayısı 3 bini geçti. Türkçe dersi ile devam eden online eğitim 2 saat sürdü.

Hafta içi her gün 18.30-20.30 saatleri arasında SBB TV YouTube kanalında canlı yayınlanacak online eğitimlere katılan öğrencileri ayrıca sürpriz hediyeler bekliyor. Haftanın ilk 4 günündeki canlı eğitimlerde verilecek şifreleri birleştirerek cuma günkü dersin ardından 0 505 195 50 00 numaralı whatsapp hattına gönderecek ilk 30 öğrenci, aktivite içerikli hediyelerine kavuşacak.