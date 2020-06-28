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Otomobil fındık tarlasına uçtu: 4'ü çocuk 8 yaralı

Samsun’da tarlaya uçan otomobildeki 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Samsun'da tarlaya uçan otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Altun idaresindeki 55 ABR 582 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki fındık tarlasına uçtu. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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