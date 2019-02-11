Panik atak belirtileri ve tedavisi

Kardem Açıkyürek, günümüzün en yaygın psikolojik rahatsızlığın başında gelen, kaygı, endişe, sıkıntı, daralma gibi hisleri ortaya çıkaran panik atağın günlük hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kardem Açıkyürek, çağın önemli sağlık sorunu olan panik atak konusunda önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Kardem Açıkyürek, "Panik atak aniden gelen herhangi bir sebepsiz ortaya çıkar. Çarpıntı, kalp hızında artma, titreme ya da sarsılma, nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma, soluğun kesilmesi, göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi, bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecek ya da bayılacakmış gibi olma, gerçek dışılık duyguları ya da benliğinden ayrılmış olma, kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu, ölüm korkusu, uyuşma ya da karıncalanma duyumları, üşüme, ürperme ya da ateş basmaları gibi sorunlarından bir ya da bir kaçını yaşıyorsanız sizde panik atak var demektir. Bu duygusal belirtiler genellikle 5-10 dakika kadar sürüp sonradan kendi kendine azalan fakat tekrarlayan bir bozukluktur. Böyle bir panik atak yaşayan kişi bunun tekrarlayacağı ile ilgili kaygı yaşar ve buna beklenti kaygısı deriz. Bu atağın tekrarlamaması için atak olacağı düşündüğü durumlardan kaçınmaya başlar. Yalnız kalmayabilir, otobüse binemeyebilir, kalabalığa giremeyebilir yani bu tip kaçınmalarla beraber panik bozukluk ortaya çıkar” dedi.

“Uzman desteği alın”

Dr. Açıkyürek, “Panik atak sırasında asla, kalp krizi geçirmezsiniz, boğulmazsınız, bayılmazsınız, dengenizi kaybetmezsiniz, delirmezsiniz, kontrolünüzü yitirmezsiniz, kapana sıkışmış değilsiniz. Bunu sakın unutmayın ve mutlaka bir psikiyatri uzmanından destek alın. Bu durum utanılacak bir durum değildir ve herkesin başına gelebileceğini de unutmayın" diyerek sözlerine son verdi.