Prof. Dr. Tellioğlu, TTK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi

Dr. İbrahim Tellioğlu, Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

Prof. Dr. Tellioğlu'nun yaptığı bilimsel etkinlikler ve yayınlarıyla Türkiye'de tarih disiplininde en önemli ve en stratejik kurum hüviyetine sahip TTK'nın Bilim Kurulu üyeliği ile onurlandırılması takdir topladı.

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu kimdir?

Genel Türk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, bu alanda yazdığı "Osmanlı Hâkimiyetine kadar Doğu Karadeniz'de Türkler", "11. – 13. Yüzyıllarda Türk – Gürcü İlişkileri", "Trabzon Rum Devleti", "İlk Çağ'dan Osmanlılara Samsun", "Tarih Boyunca Karadeniz", "Türk – Ermeni İlişkileri ve 1915 Olayları", “Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu'nun Fethi” kitaplarıyla akademik yetkinliğini gözler önüne serdi.

2016 yılından itibaren TTK'nın desteği ile Türkiye ve Gürcistan tarihçilerini bir araya getiren "Türk – Gürcü İlişkileri" başlıklı çalıştay ve sempozyumların da düzenleyicisi olan Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'nun Karadeniz ve Kafkasya tarihi hakkındaki çalışmaları ise devam ediyor.

Prof. Dr. Tellioğlu, en son Türkiye Yazarlar Birliği Ödülleri içerisinde "İnceleme" dalında "Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu'nun Fethi" eseriyle "Yılın Yazarı" olarak seçildi.