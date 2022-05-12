Rektör Ünal'ın Balkan gezisi

Dr. Yavuz Ünal, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında var olan bağların gelişerek devam edeceğine inandığını söyledi.

Balkan ülkeleri gezisine Kuzey Makedonya'da devam eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a ziyaretler sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da eşlik etti.

Üsküp'teki Türk büyükelçiliğine ziyaret

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ile makamında bir araya gelen Rektör Ünal, Üsküp'teki yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birlikleri arayışında olduklarını belirterek OMÜ'nün bu çerçevede birikim ve tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Görüşmede uluslararasılaşma hususunda mesafeler almak istediklerine işaret eden Rektör Ünal, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında var olan bağların gelişerek devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Tetova Devlet Üniversitesi ve Balkan Üniversitesinde temaslarda bulundu

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal daha sonra Kuzey Makedonya'nın önemli üniversitelerinden Tetova Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reshat Qahili ve Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ile ayrı ayrı ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmelerde; üniversiteler arasında sosyal bilimler, tıp ve ziraat alanlarında yapılabilecek iş birliği çalışmaları ele alındı. Ayrıca üniversiteler arasında uygulanabilecek öğrenci ve akademisyen değişim programları değerlendirildi. Ev sahibi Rektörler, ziyaretleri için Rektör Ünal'a teşekkür ederek OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti.

Tetova-Kalkandelen Müftülüğü ve Alaca Camii'ne ziyaret

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tetova-Kalkandelen Müftüsü Prof. Dr. Kani ef Nesimi'yi de makamında ziyaret etti. Müftüsü Nesimi'nin konuğu olan Rektör Ünal, gösterilen alaka ve misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müftü Nesimi ise yürütülen müftülük hizmetleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Kuzey Makedonyalı öğrencilerin ilahiyat alanında OMÜ tarafından eğitim ve materyal açısından desteklenmesi talebi ele alındı. Rektör Ünal, gezisini Osmanlı eseri olan tarihi Alaca Camii'nde incelemelerde bulanarak tamamladı.

Ziyaretler, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.