Rutin kontroller kalp hastalıklarını ortaya çıkarabilir

Canan Uğur, "Hiç bir belirti göstermese bile kalp ve damar hastalıkları rutin kontroller esnasında da ortaya çıkabilir. Bu anlamda erken tanı ve tedavi için özellikle belirli yaşlardan itibaren düzenli doktor kontrolü sağlık açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Polikliniği'nden Uzm. Dr. Canan Uğur, hiç fark edilmeyen zamanlarda doktor kontrolünde kalp ile ilgili bir takım rahatsızlıkların çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, rutin doktor kontrollerinin erken tanı ve tedavi için hayati önem taşıdığından söz etti.

“Vücudumuzu iyi korumalıyız”

Canan Uğur, “Kalp vücudumuzun en değerli organlarından iyi korumalıyız özellikle de risk faktörlerine sahipsek. Nedir bu risk faktörleri, genetik yapı sigara yaş ve kolesterol zaten belli bir yaşın üzerinde zaten kontrollerini yaptırmalıyız ancak bu risk faktörleri de mevcutsa özellikle sigara ve genetik faktör gibi. Efor ve EKG testi gibi peslerin yaptırılması gerekmektedir. Kardiyoloji poliklinik rutininde zaten EKG-EKO-efor zaten yapılmaktadır. Diyelim ki ritim bozukluğunuz varsa. EKG ya da halter kontrolü önerilir. Ama damar tıkanıklığı ile ilgili şikayetiniz ağrılarınız nefes darlığınız varsa efor-EKO gibi testler uygulanmaktadır. Kardiyoloji hastalıkların çeşitli grupları mevcut olup, şikayet neyse ona göre tetkikler yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Damar tıkanıkları ciddi bir durum”

Damar tıkanıklarının ciddi bir durum olduğunu belirten Dr. Canan Uğur, “EKG bize o anlık ritmi gösteren tanı aracıdır. Kalp krizi göğüs ağrısı varsa onunla alakalı o dönemle görebileceğimiz bozuklukları bize gösterir. Ancak efor testi aynı şekilde değildir. Efor testi, şüphelendiğimiz bir durumda, yani damar tıkanıklığı ritim bozukluğu olabilecek öncesinde şüphelendiğimiz durumları eforu ve hastanın kondisyonunu aktif hale getirerek ortaya çıkmasını sağladığımız bir yöntemdir. Bu nedenle normal de kardiyoloji muayenesinde hali hazırda EKG çekilmektedir. Ancak ilerleyen süreçte eğer damar tıkanıklığı ya da ritim ile ilgili düşüncemiz varsa bunun yanında efor testi ya da holter gibi değişik tanı yöntemleri de kullanmaktayız. Geç kalınmaması gerektiğini söylemek durumundayım, günümüzde kalp rahatsızlıkların yaş ivmesi daha da alt yaşlara inmiş durumdadır. Bu nedenle kalp rahatsızlıklarına ilişkin genel kontrolleriniz yaptırmayı unutmayın” diye konuştu.