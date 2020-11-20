Samsun Barosu'ndan bacakları kesilen köpek hakkında açıklama

Samsun Barosu tarafından yapılan açıklamada Havza'da ön bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Samsun Havza İlçesi'ne bağlı Memduhiye Mahallesi'nde ön iki bacağı kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, “Bahsi geçen köpeğin bakımını baromuza kayıtlı bir meslektaşımızın ailesinin üstlendiği, köpeğin kaybolduktan 3 gün sonra aile tarafından ayakları kırık bir şekilde bulunduğu ve akabinde derhal belediyeye haber verildiği belediyeden, ekiplerince sahipli hayvan bakımının yapılmadığına dair olumsuz yanıt aldıkları ve bu nedenle ailenin hayvan bakımı yapan bir tanıdıklarının tedavi amaçlı anestezi uygulayarak köpeğin ayaklarının kesildiği tarafımıza meslektaşımızca iletilmiştir. Tüm hak ve yetkileri HAYTAP'a devredilen köpeğin tedavisine Uzm. Vet. Hek. Mustafa Kanat tarafından devam edilmekte olup kendisinden aldığımız bilgiler ışığında köpeğin ilk müdahalesinin taraflarınca yapıldığı, köpeğin yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen kan kaybı neticesinde kritikleşen durumunun iyiye gittiği öğrenilmiştir” denildi.

Hayvan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ayrıca, “Baromuz adına bu yasadışı müdahaleyi gerçekleştirenleri ve sorumlularını, şiddetle kınıyoruz! Bahsi geçen köpeğin özelinde tüm hayvanlara yapılan kötü muamele, şiddet, işkence, istismar ve cinayetler birer insanlık suçudur ve bu suçların failleri en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Gerçek adalet insan ve hayvan ayırt etmez. Mevcut düzenlemelerin hayvanlara karşı işlenen suçları engellemeye yetmediği apaçık ortadadır. Ülkemiz Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinin tarafıdır ve bildirge ile uyumlu yasaların acilen düzenlenmeleri gerekmektedir. Bu yasalar kapsamında şüphesiz ki en önemli konu; hayvanlara karşı yalnızca bazı şiddet ve kötü muamele eylemlerinin değil, tüm eylemlerin kabahat kapsamından çıkartılıp suç olarak tanımlanmalarıdır. Bu tanımlamayı kolaylaştıracak başlıca olgu ise hayvanlara kanunen hukuki statü tanınması ve hayvanların mal değil can kabul edilmeleridir. Gerek insanlar gerekse hayvanlar için yaşama hakkı kutsaldır ve evrensel tüm hakların üzerindedir. Yapılacak ve yapılmak istenen değişiklikler ışığında hayvanlara tüm hakları teslim edilinceye kadar gerek hukuki gerekse toplumsal mücadelemiz devam edecektir. Sorumlular cezalarını çekene dek yürütülen hukuk mücadelesinin peşinde olacağımızı değerli kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadeleri kullanıldı.