Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Samsun'da görev yapan öğretmenler ve personellerin katkılarıyla hazırlanan Samsun Eğitim, Öğretmen ve Pedagoji Dergisi ilk sayısını çıkartarak yayın hayatına başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, çıkartılan dergiyle birlikte büyük bir eksikliklerini giderdiklerini ifade etti.

Çıkartılan dergi hakkında açıklamalarda bulunan Coşkun Esen, “Biz bir eğitim kurumuyuz. Bu yönden hareketle süreli yayınımızın da olması kurumsal kimliğimize bir hizmet olur diye düşünüyorum. Dergimizin il sayısını bu ay itibariyle çıkardık. Samsun Eğitim dergisi yayın hayatına başladı. Dergimiz her 6 ayda bir çıkacak. Dergimizin içerisinde kültür, edebiyat, bilim, sanat gibi alanlar olacak. Dergide daha çok öğretmenlerimizin ürettiği şiirler, hikayeler, makaleler yer alacak. Üniversite hocalarımız da dergimize katkı verecek. Bu dergi, bundan sonra Samsun'da ve Türkiye'de eğitim hayatımızın bir parçası olacak. Dergimiz ücretsiz olarak bakanlığımızın birimlerine ve tüm kamu kurumlarına dağıtılacak. Bu tip dergilerden bazı illerde vardı, Samsun'da yoktu. Bu eksikliğini hissettiğimiz bir şeydi. Biz 266 bin öğrencisi olan, 22 bin çalışanı olan çok büyük bir Milli Eğitim Müdürlüğüyüz. Dolayısıyla böyle bir dergiye ihtiyacımız vardı. Bu eksikliği de böylece gidermiş olduk. Samsun'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Samsun Eğitim dergisinin 6 ayda bir çıkarılması hedefleniyor.