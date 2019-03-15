Samsun İHA'da devir teslim

İhlas Haber Ajansı(İHA) Samsun Bölge Müdürlüğü'nde devir teslim töreni yapıldı.

Türkiye Gazetesinde 7 yıl haber sorumlusu, kurulduğu 1993 yılından bu yana aralıksız 26 yıl Samsun İHA Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Ali Yılmaz Ergen emekliye ayrıldı. Toplam 33 yıl boyunca İhlas Holding camiasına büyük emek ve özverili çalışmalarda bulunan Ergen, görevini İHA Bölge Haber Müdürü Salih Kasım'a devretti. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş ve Mali İşler Müdürü Bilal Koç'un da katıldığı devir teslim töreninde duygusal anlar yaşandı. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Ali Yılmaz Ergen'in 7 yılı Türkiye Gazetesinde 26 yılda İhlas Haber Ajansı'nda olmak üzere İhlas Holding bünyesinde 33 yıl başarılı hizmetler yaptığını belirterek, “Biz kadere iman etmiş insanlarız. Kadere iman eden kederden emin olur. Ali Yılmaz Ergen İhlas Haber Ajansında yıllardır başarılı hizmetler yaptı. Hiç sıkıntı çekmediğimiz, gerek performansta gerekse teşkilatlanmada Samsun bölgesi gururumuz oldu. Ali Yılmaz Ergen'in damarını kesseniz kanı İHA olarak akar. Bugüne kadar kanıyla, canıyla, her türlü fedakarlığı yaparak çalışan bir arkadaşımızdı. Onun ayrılmasına gerçekten çok üzüldük. Bizim için büyük kayıp oldu. Ancak gerek sağlık şartları gerekse gelişmeler bu ayrılığı kaçınılmaz kıldı. Biz ondan çok razıyız, Allah da ondan razı olsun. Ali beyin yerine Haber Müdürümüz Salih Kasım kardeşimizi Bölge Müdürü olarak atadık. O da inanıyorum ki, Ali beyden aldığı bayrağı en iyi şekilde temsil edecektir. Çeyrek asırdır İHA'nın içinde bulunan ve uzun yıllar Haber Müdürlüğü yapan Salih Kasım kardeşimizin de başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş de, ajans bünyesinde Samsun bölgesinin en stratejik bir alanda bulunduğunu, ancak bugüne kadar Ali Yılmaz Ergen'in özverili çalışmalarıyla sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Altıkardeş, “İHA'nın kuruluşundan bu yana Samsun'da İHA'nın başında olan bir arkadaşımız. Burada ajansımıza çok değerli isimler kazandırdı. Onlar bugün ajansımızın değişik bölge müdürlüklerinde ve merkezde önemli görevler üstlendi. Samsun, bugüne kadar bize hiç problem yaşatmadı. Bunda Ali beyin büyük özverisi var. Gerek Ali Yılmaz Ergen'e, gerekse çalışan bütün arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Samsun İHA'nın kurucu Bölge Müdürü olan Ali Yılmaz Ergen de yaptığı veda konuşmasında, öğretmenlikten istifa ederek 1986 yılında Türkiye Gazetesi'nin Ordu Bürosu'nda Haber Sorumlusu olarak başladığı meslekte 33 yılın geride kaldığını, bunun 26 yılının İHA'nın başında geçirdiğini belirterek, “İHA'yı Karadeniz'de ben teşkilatlandırdım. Ömrümün, gençliğimin en güzel yılları İHA'da geçti. Mesai arkadaşlarımızla beraber çok güzel işlere imza attık. Unutulmaz hatıralar yaşadık. İHA'da geçirdiğim yıllar hayatımda iz bıraktı. Fiziken İHA'dan ayrılsam da, gönlüm her zaman İHA ile beraber olacak. İHA'da çalışan bütün arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum, beni en iyi şekilde uğurlayan ve onure eden, çok sevdiğim ve büyük saygı duyduğum başta Genel Müdürümüz Hamit Arvas beye, Haber Müdürümüz İrfan Altıkardeş beye ve Mali İşler Müdürümüz Bilal Koç beye en içten şükranlarımı sunuyorum. İHA'ya bundan sonraki dönemlerde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Ali Yılmaz Ergen'e, üzerinde '1993-2019 kuruluşumuzdan bugüne, Ajansımızda üstlendiğiniz tüm görevlerinizde takdire şayan hizmetler ve göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizden dolayı teşekkür eder, hayatınızın bundan sonraki bölümünde de başarılarınızın devamını dileriz' yazılı başarı plaketi ve ayrıca takdirname verdi.