Samsun TSO'dan büyük kolaylık

Samsun TSO pandemiyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf işyerlerine ve işçi çalıştırma belgeleri web sayfası üzerinden online ortamda veriyor. Samsun TSO Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce geliştirilen yazılım sayesinde kısıtlamadan muaf işyerleri, çalışma izin belgelerini Oda'ya gelmeden alabiliyorlar.

Belgeler online ortamdan alınabiliyor

Yaşanan pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekûn gerekli tedbirleri alırsak bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Hepimizin de bildiği gibi pandemi sürecinde en önemli kural maske, mesafe ve hijyen. KOVİD-19'un ilk görüldüğü günden bu yana devletimiz yoğun bir çaba içerisinde. Ama burada herkese büyük sorumluluk düşüyor. Virüsün etkilerinin azaltılması için yapılan bir uygulama da haftasonu sokağa çıkma yasağı. Ama bundan bazı sektörler muaf tutuldu. Valiliğimiz, genelge kapsamında yer alan muaf sektörlerde ki üyelerimizin çalışma izin belgelerini oluşturma işlemleri için Odamızı görevlendirdi. Biz de Oda olarak yoğunluğa neden olmamak için bir arayış içerisine girdik. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz hemen çalışmaya başlayarak kısa sürede bir yazılım geliştirdi. Yazılım sayesinde izin belgesi almak isteyen üyelerimizin artık Odamıza gelmesine gerek kalmadı. Muaf sektörlerde ki üyelerimiz, kendileri ve işçileri için http://izin.samsuntso.org.tr adresi üzerinden gerekli yerleri örneklerine uygun şekilde doldurarak izin belgelerini alabiliyorlar. Uygulama sayesinde Odamızda oluşabilecek bir kalabalığın ve olası bir bulaşıcılığın da önüne geçmiş olduk. Aynı zamanda üyelerimiz zamandan da tasarruf sağlamış oldu. Üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler oldu. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. İnşallah kurallara daha sıkı uyarak kısa sürede bu virüs belasından kurtulacağız” dedi.