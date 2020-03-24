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Samsun'da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi

Samsun’da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi.

Samsun'da 30 bin 450 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde naklini gerçekleştireceği bilgisi edinilen S.B.'yi takibe aldı. S.B., İstanbul dönüşünde otogarda kendisini karşılamaya gelen M.T. adlı kadın ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'dan getirilen 30 bin 450 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B. ve M.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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