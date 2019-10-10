Samsun'da Amatör Spor Haftası yürüyüşü

Samsun'da 07-13 Ekim Amatör Spor Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği sonunda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Samsun diğer illerimizden daha fazla ön plana çıkmak zorunda” dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde, Samsun Ondokuz Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü bandosu eşliğinde gerçekleştirilen ve Kavak Yaşar Doğu Güreş Merkezi'nden güreşçileriyle birçok okuldan öğretmen ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, İlkadım ilçesi Gazi Parkı karşısında Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun İl Müdürlüğü önünden başlayarak İstiklal Caddesi boyunca devam etti. İstiklal Caddesi'nden Ondokuz Mayıs Bulvarı'na uzanarak Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonunda 7-13 Ekim Amatör Spor Haftası'nın önemiyle ilgili konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporu Samsun halkının gündemine koymak ve 7'den 70'e bütün Samsunluları sporla buluşturmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kasapoğlu, “Samsun diğer illerimizden daha fazla ön plana çıkmak zorunda, Samsun spor kenti. Samsun 2017'de bir olimpiyat geçirdi, başarıyla yüz akıyla da geçirdi ve Samsun bir spor kenti olduğunu, Samsun'un spor turizminden istifade edebilecek bir potansiyeli olduğunu gösterdi. Bu bağlamda Samsun halkının da spora çok yatkın ve destek verdiği görülüyor. Çünkü spora veliler destek veriyor” diye konuştu.

“Oldukça yoğun bir madalya dönemi geçirdik”

İsmail Hakkı Kasapoğlu, madalya bağlamında Samsunlu gençlerin çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Bizim gençlerin hamdolsun bu sene madalya noktasında oldukça yoğun bir dönemi oldu. Artarak da devam edecek. İnşallah 7-13 Ekim'de startını verdiğimiz Amatör Spor Kulüpleri Haftası da Samsun'a bereketli gelir” dedi.