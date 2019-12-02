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Samsun'da “Gelecekte İş” konferansı

Samsun’da “Gelecekte İş” konferansı düzenlenecek.

Samsun'da “Gelecekte İş” konferansı düzenlenecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu belirlendi. Bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen çalışmalardan birisi olarak, 24 Aralık'ta “Değişen Meslekler için Yeni Beceriler" teması ile "Gelecekte İş" konferansı düzenlenecek.


Mesleki ve teknik eğitim alanının önemli isimlerinin de ağırlanacağı konferans OKA binasında yapılacak.

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