İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da gökkuşağı güzelliği

Samsun’da güneşin batmasına yakın ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Samsun'da güneşin batmasına yakın ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.


Samsun'da üç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından bugün akşam saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Güneşle birlikte gökkuşağı ortaya çıktı, gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı. Çok net görülen gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.


Bazı vatandaşlar çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.