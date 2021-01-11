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Samsun'da karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da refüjdeki demir korkulukları parçalayarak karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştı.

Samsun'da refüjdeki demir korkulukları parçalayarak karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir eden Necmettin Gürgün (38) idaresindeki 55 E 3002 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir korkulukları parçalayıp karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Ordu'dan Çorum'a strafor taşıyan Sedat Erol (45) yönetimindeki 06 GC 2899 çekici, 06 ZHS 84 dorse plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobilin parçaları etrafa saçılırken, dolu benzin deposu ise yola fırladı. Kazada otomobilde bulunan Necmettin Gürgün ve Ertan Gürgün (39) ile tır sürücüsü Sedat Erol yaralandı. Yaralılardan Ertan Gürgün Gazi Devlet Hastanesine, Sedat Erol Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Necmettin Gürgün ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Necmettin Gürgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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