Samsun'da tekli eğitime ramak kaldı

Samsun'da ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde toplam 266 bin öğrenci eğitim görüyor. 2015 yılında Samsun'da 237 okulda ikili eğitim sistemi kullanılırken, okul ve derslik sayılarının artmasıyla birlikte ikili eğitim yapan okul sayısı 13 okula kadar indirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen'i ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Coşkun Esen, tekli ile taşımalı eğitim hakkında son gelişmeleri anlattı.

“2019 yılının sonunda tamamen tekli eğitime geçeceğiz”

İnşaat halindeki okulların tamamlanmasının ardından 2019 yılının sonunda tamamen tekli eğitime geçeceklerinin altını çizen Coşkun Esen, “2019 yılının sonunda tekli eğitime geçmiş olacağız. 3 yıl önce Samsun'da 237 okulda ikili eğitim yapılıyordu. Bu yıl ise şu an itibariyle sadece 13 okulda ikili eğitim yapılıyor. Geri kalan tüm okullarda tekli eğitim yapılıyor. Bu 13 okul da önümüzdeki yıl tekli eğitime geçecek. Gerekli fiziki ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda 100 gün içerisinde tamamlanacak 49 okulumuz var. 30 yeni okulu daha önce bitirmiştik. İnşaatı devam eden de 55 okulumuz var. Normal eğitime geçebilmek için bin 200 dersliğe ihtiyacımız vardı. Onun tamamını böylece üretmiş olacağız. İhtiyaçlar devamlı kendisini yeniler. Tekli eğitime geçmek, bundan sonra başka bir şey yapılmayacak anlamına gelmez. Ana hatlarıyla normal eğitimi kurgulamış olacağız. Bundan sonra sistemi daha da iyi hale getirmek için yenileşmeler devam edecek. Bizim esas odaklanacağımız şey, eğitimin niteliğidir. Sadece Samsun değil genel olarak Türkiye'de bir nitelik sorunu olduğu toplum tarafından paylaşılan bir durum. Yapmış olduğumuz projelerde, çalışmalarda, ortaya koyduğumuz performansla nitelikli eğitimi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin de daha nitelikli hale gelmesi için çalışıyoruz” dedi.

“40 öğrenci taşımalı sistem ile eğitim görüyor”

Samsun genelinde 40 bin öğrencinin taşımalı eğitim sisteminden faydalandığını belirten Esen, şunları söyledi:

“Samsun'da şu anda 40 bin öğrenci taşımalı sistemle okullarına taşınıyor. Her geçen yıl taşıma oranımızı düşürüyoruz. Bu da bizim için bir hedef. Özellikle liselerin artık kendi kayıt bölgelerinde olmasından hareketle lise taşımalarında biraz azalmalar meydana geldi. Bunu peyderpey de azaltacağız. İlkokul, ortaokul ve lise kapsamında toplam 40 bin öğrenci taşıyoruz. Bu 40 bin öğrencinin öğlen yemekleri de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda karşılanıyor. Bu öğrencilerimizin ulaşım ve yemek masraflarını devletimiz ödüyor.”

Coşkun Esen tarafından Ali Yılmaz Ergen'e Samsun Eğitim dergisi hediye edilen ziyarete, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Şube Müdürü Ahmet Karaman ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Sorumlusu Erol Yaşar da katıldı.