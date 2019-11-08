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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakir Tuncel yönetimindeki 55 UA 545 plaklı kapalı kasa kamyonet, Engin Kılınç idaresindeki 55 EN 979 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Nilay Kılınç (31) yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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