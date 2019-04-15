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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan R.M., M.M., B.M. ve A.O. isimli şahıslarla ilgili olarak yaptıkları takip ve çalışmalarda, B.M.'yi Toptepe Mahallesi'nde 0,10 gram bonzai ile yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 12 paket halinde 5,83 gram bonzai, 3 paket halinde 13,1 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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