Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen ve 13 bin 328 adet sentetik ecza ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde önceki akşam çok sayıda adreste ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 13 bin 328 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. 1'i kadın 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren bir kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı. 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.