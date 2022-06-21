Samsun'daki dolandırıcılık operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Kamu zararı 23,9 milyon TL

Samsun merkezli 'sahte evraklarla emekli yapılması' ile ilgili 6 ilde 59 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtıkları ortaya çıktı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt faaliyetleri çerçevesinde "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında bu sabah Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının yer aldığı 198 şüpheli tespit edilerek, Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1, Mersin'de 2 olmak üzere 6 ilde 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda 45 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 14 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile birlikte doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak ve dokümana ve 1 adet pompalı tüfeğe el konuldu.

Şüphelilerin kendi adlarına, yakınları adına veya üçüncü şahıslar adına şirket tescilleri yaptırdıkları, şirketlerde yüksek ücretli çalışan olarak SGK'ya işbaşı bildiriminde bulundukları, şahıslara temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK'dan usulsüz ödeme aldıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yapılan tespitlerde 19 ilde, 57 kişi adına tescilli, 141 adet şirket tescilinin yapıldığı, 161 kişinin, alınan 529 adet sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtıkları belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.