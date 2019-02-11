Samsun'un Atakum ilçesinde Sevgililer Günü'ne özel “El Heykeli” etkinliği yapılacak.

Yeşilyurt AVM ziyaretçileri, 13 -14 Şubat tarihlerinde Sevgililer Günü'ne özel gerçekleştirilecek “El Heykeli” etkinliği ile bu anlamlı günü unutulmaz kılıyor. Samsun'un çekim merkezi Yeşilyurt AVM, Sevgililer Günü için hem eğlenceli hem de romantik bir sürpriz hazırladı. Yeşilyurt AVM misafirleri, 1. katta kurulacak aktivite alanında, 13-14 Şubat tarihlerinde misafirlerin beğenisine sunulan taş heykel standında birbirinden özel hediye seçeneklerini Sevgililer Günü'nde sevdikleri için yaptırabilecek. Sevdiklerine ait, el, ayak heykelleri parmak izlerine kadar görebilecek şekilde üretilen taş heykellerin sahibi olmak için Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan mağazalardan toplamda ya da tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapmak yeterli.

AVM ziyaretçileri “El Heykeli” ile eğlenirken, romantik anlarını ölümsüzleştirecek heykellerin de sahibi olacak.

AVM yetkilileri, Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için herkesi 13-14 Şubat tarihlerindeki "El Heykeli" etkinliğine davet etti.