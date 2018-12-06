Sokak köpekleri artık üşümeyecek

Hayvanların da birer canlı ve ilgiye muhtaç olduğunu söyleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafralı hayvansever vatandaşlarımız ve derneklerimizle yapılan istişareler sonucunda, sokak hayvanlarımızın kış aylarını korunaklı bir şekilde geçirmesi için, belediyemiz marangozhanesinde Hayvan Barınma Evleri yaptık. Yapılan bu evleri yine hayvan sevenlerimiz ile bir araya gelerek, ilçemizde ki parklara yerleştirdik. İhtiyaca göre, zamanla bu köpek evlerinin sayıları çoğaltılacaktır. Sokak hayvanlarımıza ve onlar için yapılan evlere vatandaşlarımızın da sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu anlamda birlikte hareket ettiğimiz, sokak hayvanlarına sahip çıkan, onları koruyup, kollayan, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılamaya çalışan tüm hayvanseverlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.