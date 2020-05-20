İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüfekle yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan G.İ., yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.D., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.