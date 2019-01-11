Turan: "Çocuk ebeveynin aynası gibidir"

Dr. İbrahim Turan, “Çocuklarımız onlarla kurduğumuz iletişimde gerçek sevgiyi net algılıyorlar, gözlem yapıyorlar ve tıpkısını uyguluyorlar. Çünkü çocuk ebeveynin tıpkı basımıdır. Yani bir bakıma aynası gibidir" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliğinde “Kur'an-ı Kerim'e Göre Ebeveyn Çocuk İlişkisi” konulu program düzenlendi. Programa konuşmacı olarak OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Turan katıldı. Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncuoğlu Şirin'in de katıldığı programa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Doç. Dr. İbrahim Turan; aile içi ideal iletişim yollarını, Hazreti Peygamber'in örnek aile yaşamından verdiği bilgilerle açıkladı. Çağın kitle iletişim teknolojilerinin iki yönlü değerlendirildiği programda Doç. Dr. Turan, dozunda kullanıldığı durumda faydalı olabilen kitle iletişim araçlarının, aşırı kullanımında gerek ebeveyn gerekse çocuklar için oldukça zararlı olabileceğine değindi. Annenin çocuk eğitiminde önemli bir yeri olduğunu belirten Turan, babanın da bu eğitimin önemli bir faktörü olduğunu belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları iletişimin temelinde sevginin yattığını vurgulayan Doç. Dr. İbrahim Turan, “Çocuklarımız onlarla kurduğumuz iletişimde gerçek sevgiyi net algılıyorlar, gözlem yapıyorlar ve tıpkısını uyguluyorlar. Çünkü çocuk ebeveynin tıpkı basımıdır. Yani bir bakıma aynası gibidir. Ne görüyorsa aynı şekilde yansıtmaktadır. Yapmasını istediğimiz davranışın gerçekleşmesini istiyorsak, aynı davranışta bizler ebeveynler olarak nasıl davranıyoruz, bunu önemle değerlendirmeliyiz. Sevgi, açık iletişim ve davranış birliği, geleneklerimiz ve Peygamber Efendimizin örnek yaşayışı bizlere rehber olacaktır” şeklinde konuştu.

KADEM Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı ise, “Aile içi iletişim günümüz toplumsal hayatımızın en önemli konusu. Aile bireylerinin aynı evin içinde bile iletişim kuramadığına baktığımızda ebeveyn çocuk iletişiminin nasıl olması gerektiği konusunda bizleri bilgilendiren hocamız Doç. Dr. İbrahim Turan'a vermiş olduğu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.