Ünlü müzisyen Tuluyhan Uğurlu 100. yıl onuruna OMÜ'de konser verecek

Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve bestecisi Tuluyhan Uğurlu, Cumhuriyet'in kurucusu ve mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında konser verecek.

19 Mayıs etkinlikleri vesilesiyle yoğun bir mesaide olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin (YEPAŞ) iş birliği ve desteğiyle ünlü müzisyen ve besteciyi Samsun'da ağırlayacak. Bu doğrultuda OMÜ ve YEPAŞ arasında protokol imzalandı.

Bu maksatla OMÜ Rektörlüğünü ziyaret eden YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam ile Kalite ve Kurumsal İletişim Şefi Seda Özcan, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi. Ziyarete OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu da eşlik etti.

Ziyarette imzalanan protokole göre; Sanatçı ve Piyanist Tuluyhan Uğurlu, 2 Mayıs 2019 tarihinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek “100. Yıl Uluslararası Tarih Sempozyumu” sonrasında vereceği konserle Samsunlulara hitap edecek.

Tuluyhan Uğurlu'yu Üniversitede konuk edecek olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade eden Rektör Bilgiç, YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam'a iş birliği ve destekleri için teşekkür ederken Millî Mücadele'nin mihrabı olan Samsun'da 100. yıl etkinlikleri için üniversite olarak kente yakışan ve yaraşan etkinliklere imza atmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Protokol imza töreninin bitiminde Arif Akşam, kurum adına Rektör Bilgiç ve Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'na hediye takdiminde bulundu.