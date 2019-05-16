Üreticilere külleme hastalığı ve fındık kurdu uyarısı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce fındık alanlarında görülen külleme hastalığı ve fındığın ana zararlısı olan fındık kurdu hakkında uyarılarda bulunuldu.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, fındık alanlarında görülen külleme hastalığı ve fındığın ana zararlısı olan fındık kurdu hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kırmacı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, üreticilerin külleme hastalığına bağlı ürün ve kalite kaybı yaşamamaları için fındık bahçelerini kısa aralıklarla kontrol etmelerini söyledi. Vatandaşların hastalık belirtilerini görür görmez kimyasal mücadeleye başlamalarını, ilaç uygulamalarının iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapmalarını ve tüm koruyucu önlemlerini alınmaları gerektiğini ifade eden Kırmacı, “Ayrıca üreticiler, il ve ilçe müdürlüklerinden ayrıntılı bilgi almalı. Vatandaşlarımız fındıkta külleme hastalığı mücadelesini aksatmadan zamanında yapmaları konusunda duyarlı davranması gerekiyor” dedi.

"Bahçe toprağının çapalanması böcek yoğunluğunu azaltmakta"

Fındık kurdu ile mücadele hakkında da uyaran Kırmacı, fındık kurdu zararlısı ile duyurulan zaman aralığında ve tekniğine uygun mücadele yapılmasının verim kaybını önleme bakımından çok önemli olduğunu kaydetti. Fındık kurdu mücadelesinde, bahçe toprağının çapalanmasının böcek yoğunluğunu azaltmada etkili olduğunu aktaran Kırmacı, kimyasal mücadelenin de fındık kurdunun azaltılması için etkili olduğunu vurguladı.

Kırmacı, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince fındık alanlarında yapılan sürvey ve fenolojik gözlemlere göre, sahil ve orta kuşakta 15 Mayıs, yüksek kuşakta ise 18 Mayıs itibariyle mücadele zamanının geldiğinin belirlendiğini sözlerine ekledi.