Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi ile İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 12 şahsa 6 paket halinde 9,70 gram bonzai maddesi sattığı tespit edilen Ö.D., F.K. ve S.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 15,06 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.K. mahkemece tutuklanırken, Ö.D. ve S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.