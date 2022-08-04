İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucudan 13 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan E.Ç. cezasının kesinleşmesinin ardından hakkında Samsun Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkarıldı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri E.Ç.'yi bugün yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.