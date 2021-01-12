Vali Dağlı'ya 'bereket süsü'

Dr. Zülkif Dağlı'ya, bereketi simgeleyen 41 adet başaktan yapılan ‘bereket süsü' hediye edildi.

Geçmiş dönemlerde ilk mahsulden bereketi arttırdığı düşünülerek evlerin duvarlarına süs olarak asılan 41 adet kurutulmuş başaktan yapılan ve günümüzde unutulan bereket süsünü Bafralı kadınlar yeniden yaşatıyor. Bafra Umut Derneği tarafından sürdürülen Bafra Sanatsal Tasarımlar(BAFRASTA) Projesi kapsamında bulunan üretici kadınlar tarafından yapılan “bereket süsü” Denek Başkanı Hülya Yangın Ertekin tarafından Vali Dağlı'ya hediye edildi. Ertekin, "Geçmiş zamanlarda büyüklerimiz çeltik ve buğday basaklarını örerek bereketin artması niyetiyle duvarlara süsleme olarak asarlardı. Biz de unutulmuş bu objeyi tekrar canlandırdık. Çeltik bereket objelerimizi ilk olarak Samsun Valimiz Zülkif Dağlı hediye ettik” dedi.