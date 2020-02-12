Valilikten karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Açıklamasında, son günlerde hava şartları nedeniyle ilimizde karbonmonoksit zehirlenmesi ile ilgili birkaç olayın meydana geldiğini ve vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olması gerektiğini belirten Vali Osman Kaymak, "Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, kombi zehirlenmeleri her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde olumsuz hava şartlarına ve özellikle de lodosa bağlı olarak sobadan sızan karbonmonoksit gazı ve baca temizliği düzenli olarak yapılmayan kombilerin neden olduğu zehirlenme vakaları, maalesef ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de zaman zaman yaşanmaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda hassasiyet göstermesi, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirleri alması, yılda en az bir defa kombi bacası ve diğer bacaların temizliğinin mutlaka yetkili kişilerce yapılması, özellikle lodosun etkili olduğu günlerde soba yakılması konusuna dikkat edilmesi, sobadan çıkan zehirlenmeleri önlemek için yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olmaları hayati önem arz edecektir” dedi.