Vezirköprü'de kan aldılar

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Köprülüler Anadolu Lisesi tarafından Maarif Hareketi kapsamında hazırlanan bir proje etkinliği çerçevesinde 275 ünite kan alındı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi kapsamında Köprülüler Anadolu Lisesi tarafından "Kan ver Sağlık Al Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında 400 kişinin başvurduğu 3 gün süren kan bağışı kampanyası yapıldı. Kampanyaya İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de katılarak kan verdiler.

Kızılay ile Köprülüler Anadolu Lisesi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı etkinliği için okulun tüm öğrencilerinin eğitime tabi tutulduğu, kan bağışı süresinde 50 öğrencinin etkinlikte gönüllü yer aldığı belirtildi. Köprülüler Anadolu Lisesi Müdürü Resul Özata, amaçlarının kan bağışı konusunda öğrencileri bilinçlendirerek okulda bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. İlçe geneline yayılan güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Özata, amaçlarına ulaştığını kaydederek kan bağışına yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyası İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Gençlik İlçe Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen Başkan ve temsilcileri, okul aile birliği ve velilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.