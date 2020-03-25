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Yazlıklardan çalıp internet sitesinden satışa sundular

Samsun’da yazlık evlerden çaldıkları malzemeleri internet sitesi üzerinden satışa sundukları iddia edilen 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da yazlık evlerden çaldıkları malzemeleri internet sitesi üzerinden satışa sundukları iddia edilen 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yaptıkları araştırma ve internetteki bir sanal alışveriş sitesinde yaptıkları takipte Y.K. isimli şahıs adına açılmış olan hesapta yazlık evlerden çalınmış olan malzemelerin satıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri Y.K. ile bağlantılı ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada çalıntı malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K. ve O.T. gözaltına alındı.


Jandarmadaki sorguları tamamlanan Y.K. ve O.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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